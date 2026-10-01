Bruce Mac Master rompe en llanto al recibir condecoración horas después de dejar la Andi: “Hay que defender la democracia”

Horas después de anunciar su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master llegó al Concejo de Bogotá para recibir una de las máximas distinciones que entrega la corporación: la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado de Gran Cruz. El reconocimiento, entregado este jueves 1 de octubre, terminó teniendo un significado especial. Mac Master, quien estuvo al frente de la Andi durante más de 13 años, habló ante concejales, empresarios, colaboradores, familiares y representantes del sector público pocas horas después de poner fin a su ciclo en el principal gremio empresarial del país. El momento estuvo marcado por la emoción. Durante su intervención, Mac Master hizo pausas, se quebró en algunos momentos y recibió aplausos de los asistentes. En lugar de centrar su discurso en su salida de la Andi, dedicó buena parte de sus palabras a reivindicar el trabajo de los equipos de la organización, la actividad empresarial y la importancia de preservar las instituciones y la democracia. “Yo tengo que decir que nosotros recibimos con inmensa gratitud este reconocimiento”, afirmó al referirse a la distinción. Y añadió que el trabajo de los funcionarios de la Andi no siempre es sencillo porque implica atender intereses políticos, regionales y empresariales distintos.

“La defensa de las instituciones”: Bruce Mac Master

Uno de los momentos más significativos del discurso llegó cuando Mac Master habló sobre lo que, según dijo, seguirá siendo parte de su actividad después de dejar la presidencia del gremio. “Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la Andi será parte de lo que yo siga haciendo hacia adelante: la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes, la defensa del respeto por el otro”, señaló. También pidió fortalecer la capacidad de distintos sectores de trabajar conjuntamente, incluso cuando existen diferencias. “La defensa de la capacidad positiva que existe de que trabajemos todos juntos y de que podamos nosotros sacar las cosas adelante”, agregó. Por ejemplo, en la carta de renuncia presentada este mismo jueves, Mac Master señaló que “múltiples presiones han afectado” la capacidad de la Andi para actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía. También sostuvo que los esfuerzos para abrir espacios de diálogo no tuvieron éxito. Entérese: “Pierde la democracia y la institucionalidad”: reacciones tras la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi

Un reconocimiento que atribuyó a toda la Andi

Mac Master insistió en que la condecoración no debía entenderse como un reconocimiento individual. “Este premio pertenece realmente a todos los funcionarios de la Andi, a todos mis compañeros y a todos los afiliados de la Andi”, afirmó. El dirigente destacó la estructura nacional de la organización, que reúne cámaras sectoriales y regionales y representa a empresas de distintos tamaños y sectores. Para Mac Master, esa diversidad constituye uno de los principales activos de la asociación. Incluso relató que organizaciones empresariales de otros países han mostrado interés en conocer el modelo de la Andi. Recordó que, años atrás, el gremio contrató una consultora internacional para identificar referentes gremiales en el mundo y que, según explicó, el resultado del estudio señaló a la propia Andi como un referente.

Asimismo habló de la respuesta empresarial al terremoto que golpeó al país en agosto. Mac Master recordó que la Andi enfrentó entonces el dilema de mantener o cancelar una de sus principales reuniones empresariales, en un momento en el que el país apenas comenzaba a dimensionar los daños. Según relató, finalmente la organización decidió mantener el encuentro y convertirlo en un espacio de solidaridad. “Vamos a hacer de ese momento y de esa conjunción de voluntades un momento de solidaridad, que sea un momento de solidaridad de los más importantes que se haya generado en Colombia en muchísimos años”. Mac Master destacó que el sector empresarial movilizó recursos y ayudas durante los días siguientes al encuentro y atribuyó parte de esa respuesta al ejemplo dado por otros empresarios. Para él, ese episodio mostró una de las capacidades que tiene el empresariado colombiano para coordinar esfuerzos cuando existe un objetivo común.

Agregó: “Hacer empresa en Colombia ha sido muy difícil, lo ha sido, ha sido muy complejo por muchos años”, manifestó. Mencionó entre los desafíos las reformas tributarias, las reformas laborales, la inseguridad y la violencia, pero sostuvo que quienes deciden invertir y generar puestos de trabajo también asumen una responsabilidad con el país. “Yo quiero generar empleo en Colombia, yo quiero generar empleo en Bogotá, yo quiero generar empleo en la región y quiero generar y pagar los impuestos acá”, dijo. Mac Master calificó la actividad empresarial como una actividad “profundamente ética” cuando está orientada a generar empleo y aportar al desarrollo del país. Lea más: “Es una campaña sistemática y mal intencionada”: Bruce Mac Master rompe su silencio sobre ataques a la Andi

Una crítica a la polarización

En otro de los apartados de su discurso, Mac Master planteó que Colombia debería dedicar más esfuerzos a la construcción de acuerdos y menos a las confrontaciones. “A Colombia le iría significativamente mejor si nosotros no gastáramos tanto tiempo en las polarizaciones y en las discusiones entre nosotros”, sostuvo. Y agregó: “Si nosotros hubiéramos gastado toda esta cantidad de horas, semanas, meses y años durante los últimos años, en lugar de estar discutiendo y peleando y teniendo diferencias, si lo hubiéramos invertido en construir, seguramente tendríamos un país muchísimo mejor”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: