El proceso de inscripción de las llaves es enteramente gratuito. Hemos enfatizado a toda la ciudadanía para que no se dejen engañar, para que no se confundan. El proceso de inscripción de las llaves lo hacemos desde los canales de nuestras entidades financieras, desde la aplicación o desde la página web y se necesita hacer ningún otro proceso por fuera de ese ambiente”.

“Estamos viendo un momento muy bonito de muchísima competencia financiera, tal vez como no lo habíamos visto por lo menos en la historia reciente, y eso nos llena de ilusión porque entendemos que ahí el que más gana es el cliente. No solamente porque va a tener a su mano, pues, la herramienta de poder enviar dinero, como le digo, de cualquier cuenta a cualquier cuenta en tiempo real, sino porque además entendemos como lo ha manifestado la industria financiera del país, que sobre Bre-B se van a agregar muchos más servicios financieros y no financieros.

El otro día, por ejemplo, nos compartían cómo a partir de los pagos se puede conocer mejor y entender mejor las necesidades de un comerciante o de un tendero. Se han empezado a generar unas alianzas muy interesantes con empresas fintech y con otros proveedores de servicios para facilitar el manejo de inventarios, para facilitar los procesos de conciliación para un pequeño tendero.

Entonces, esa competencia que muy intensa y que estamos viendo, pues, sabemos que nos está llevando también a una modernización de la industria financiera del país”