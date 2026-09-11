Brasil, entre los destinos que más crecen para colombianos: viajar allí cuesta 33% menos

Brasil está ganando cada vez más atractivo entre los colombianos que salen del país y el cambio se está reflejando en las cifras: durante el primer semestre de 2026, el gigante suramericano recibió 142.572 viajeros colombianos, equivalentes a 4,9% de las salidas internacionales, y registró un crecimiento de 20%. Con ese resultado, el suelo carioca se ubicó, junto con República Dominicana, entre los destinos que más crecieron entre los principales países visitados por los colombianos, según cifras de Asociación Nacional de Turismo y Agencias de Viaje, Anato, con información de Migración Colombia y el Dane. Pero hay otro dato que puede estar pesando en la decisión: “el gasto de los colombianos en Brasil es 33,2% inferior al promedio que destinan a un viaje internacional”, señaló la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo, Embratur, puesto que mientras el gasto promedio internacional del viajero colombiano llega a US$1.212,28, (unos $3’759.280,28), el desembolso de referencia para Brasil se ubica alrededor de US$810 (aproximadamente a $2’500.339,55).

Eso no significa que un viaje a Brasil tenga un precio fijo de US$810, pues el presupuesto cambia según la ciudad, la temporada, el alojamiento, los tiquetes y las actividades. Sí muestra, en cambio, una ventaja competitiva para un destino que viene creciendo con fuerza y que ahora aparece con mayor frecuencia en el radar del viajero colombiano. La presidenta de Anato, Paula Cortés Calle, resume el momento del turismo emisor colombiano en una frase: “el colombiano sí está viajando más, especialmente al exterior”. Sin embargo, la dirigente gremial introduce una advertencia que también sirve para entender el negocio detrás de este aumento: “hay una diferencia importante entre vender más y ganar más”. El dato es relevante porque el crecimiento de los viajes ocurre en un escenario de dólar más bajo. Según el análisis de Calle “Para el viajero colombiano, un peso fuerte abarata algunos servicios internacionales; para el turismo receptivo, en cambio, representa una presión muy importante”, explicó Cortés Calle. La presidenta de Anato señala que las agencias receptivas DMC venden sus programas en dólares con entre seis y 24 meses de anticipación, pero prácticamente todos sus costos —hotelería, transporte, alimentación, guianza, logística y nómina— se pagan en pesos. “Cuando el dólar baja, reciben menos pesos por la misma venta internacional, mientras sus costos continúan aumentando”, detalló la líder gremial.

Brasil gana terreno frente a los destinos tradicionales

El crecimiento brasileño ocurre en un mercado donde Estados Unidos todavía conserva el primer lugar entre los destinos internacionales de los colombianos con 1.005.186 visitantes, equivalentes al 27,8%. España también mantiene una posición importante, con 498.380 nacionales (13,8%), mientras Panamá (11,6%), México (8,1%) y República Dominicana (7,2%) han venido ganando espacio. De acuerdo con las cifras disponibles para el comportamiento del viajero colombiano, Estados Unidos concentra la mayor cantidad de salidas, seguido por España y Panamá. México y República Dominicana también hacen parte de los destinos con mayor movimiento, mientras Brasil comienza a escalar posiciones con un ritmo de crecimiento que lo pone entre los mercados que más avanzan. El comportamiento no es completamente nuevo. En 2025, Brasil recibió 194.467 colombianos, cerca de 50% más que un año antes, y alcanzó una participación de 3,4% dentro de los viajes internacionales realizados por colombianos. La diferencia ahora está en que Brasil no solamente está aumentando su participación, sino que lo hace en un momento en que el precio relativo se convierte en un factor importante para el viajero. El informe de Embratur muestra que el atractivo del país tampoco depende de una sola ciudad. Río de Janeiro, São Paulo, Salvador y Foz do Iguaçu aparecen entre los principales destinos de interés para los colombianos, mientras que Manaus, Brasilia y Fortaleza representan oportunidades para ampliar la oferta. En las preferencias también hay espacio para distintos tipos de viajero. El sol y la playa representan 38% de las motivaciones para visitar Brasil; la cultura, 33%, y la naturaleza, el ecoturismo y la aventura, 24%. Entre los intereses específicos del colombiano aparecen la gastronomía y la cultura, ambas con 42%, seguidas por aventura y deportes, con 41%. Es decir, Brasil está compitiendo con los destinos tradicionales no solo por precio, sino también por la variedad de experiencias que puede ofrecer.

Un viaje que se planea con anticipación

Otro elemento que explica la oportunidad para Brasil es la forma en que los colombianos están comprando sus viajes. Según Embratur, 70% de las ventas hacia el país se realizan de manera directa y 30% a través de intermediarios. Dentro de ese 30%, “los viajes corporativos representan 44%, las agencias en línea 35 % y las agencias tradicionales 21%. La anticipación promedio de compra llega a 60 días, lo que permite a los viajeros comparar tarifas y organizar con tiempo el presupuesto”. El comportamiento también tiene una estacionalidad marcada. Agosto, septiembre y octubre concentran la mayor emisión de tiquetes, mientras octubre, noviembre y diciembre son los meses con mayor volumen de visitas. El avión es, de lejos, la principal puerta de entrada: 90,9% de los colombianos llega a Brasil por vía aérea, frente a 8,5 % por tierra, 0,5 % por vía marítima y 0,1 % por río. La estadía promedio es de 3,9 noches. Y hay margen para que ese flujo siga creciendo. El informe de Embratur señala que 41% de los colombianos consultados ya había visitado Brasil, mientras que 83% manifestó intención de hacerlo durante los siguientes dos años, así que se espera que las cifras vayan al alza. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: