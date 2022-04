Cuando se habla de beneficios tributarios lo normal es que usted piense en exenciones, en que las personas o las empresas van a pagar menos impuestos, pero es todo lo contrario, según explicó Lisandro Junco, director de la Dian.

En la reforma tributaria aprobada el año pasado, bautizada por el Gobierno como Ley de Inversión Social, se incluyeron beneficios que hicieron que más personas naturales y jurídicas se formalizaran y empezaran a tributar.

“El año pasado crecimos 18,7% en el recaudo mientras la economía creció 10,6%, parte del incremento en el pago de impuestos se explica por el crecimiento económico, pero el resto se da por la lucha contra la evasión”, explicó Junco, quien aseguró que un estudio de Invamer dice que en 2021 por primera vez en Colombia se cambió la tendencia de crecimiento del contrabando.

Para este primer trimestre el incremento del recaudo es del orden del 31%, y contrario a lo que podría pensarse a primera vista no es por el aumento del precio del petróleo, ya que las exportaciones no están gravadas con el IVA ni tienen retención en la fuente; tampoco por causa de la inflación, ya que esta está fuertemente empujada por el incremento en los alimentos y la mayoría de ellos no tiene IVA.

“Realmente esto se debe a la gran modernización de la Dian, a la reactivación económica, a que propendimos porque los colombianos pudieran adoptar los beneficios tributarios que hemos generado, que son con contraprestación, porque si tú contratas un joven, generas empleo; si empiezas un proyecto de economía naranja, generas empleo; si te metes en el régimen simple de tributación, pasas de ser un informal que nunca pagó impuestos a ser formal y a hacerlo, y eso es lo que genera reactivación”, anotó Junco.

Según esa lógica, los beneficios tributarios también ayudan a igualar la cancha. El director de la Dian ejemplificó que hay un equipo que son los legales, los formales, los que cumplen con los impuestos, en el cual está la mayoría; y hay otro equipo, con mayores recursos, que no lo hace, “lo que hemos logrado es que lo hagan por las buenas o por las malas”.

De momento, el recaudo sumó en el primer trimestre $53,6 billones, periodo en el que se logró un cumplimiento de la meta a marzo de 118% y del total que se esperaba recaudar en todo el año ya va el 28%