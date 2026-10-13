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Manuel Fernández Ariza asume la presidencia de Bancóldex para impulsar empresas

Durante su gestión en la Cámara de Comercio de Barranquilla, los servicios empresariales pasaron de 6.371 en 2019 a una proyección de 81.000 para 2026.

  • Manuel Fernández Ariza asumió la presidencia de Bancóldex con el objetivo de ampliar el acceso a financiación e impulsar la productividad y la competitividad de las empresas colombianas. FOTO CORTESÍA
    Manuel Fernández Ariza asumió la presidencia de Bancóldex con el objetivo de ampliar el acceso a financiación e impulsar la productividad y la competitividad de las empresas colombianas. FOTO CORTESÍA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
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Manuel Fernández Ariza asumió la presidencia de Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia. Su tarea será ampliar las oportunidades de financiación, impulsar la productividad y fortalecer la competitividad de las empresas del país.

En un comunicado, el Ministerio de Comercio celebró su nombramiento y sostuvo que su objetivo es dinamizar la economía, fortalecer el aparato productivo y promover el desarrollo regional.

La cartera sostuvo que articularán para buscar desarrollar soluciones financieras ajustadas a las necesidades de los empresarios.

El ministro destacó el papel de Bancóldex para facilitar el crecimiento y la innovación empresarial. “Queremos que el acceso a financiación se traduzca en más inversión, productividad y empleo, y que las oportunidades de desarrollo lleguen a las mipymes y a las regiones”, afirmó.

Por su parte, Fernández Ariza señaló que su gestión estará enfocada en cerrar brechas de financiación, movilizar recursos hacia la inversión productiva y acompañar a las compañías en sus procesos de transformación, innovación e internacionalización.

¿Cuál es la experiencia de Manuel Fernández Ariza?

Fernández Ariza es economista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Su trayectoria combina experiencia en los sectores público y privado, con responsabilidades en dirección institucional, finanzas públicas, consultoría financiera, investigación económica y desarrollo empresarial.

Antes de llegar a Bancóldex, presidió la Cámara de Comercio de Barranquilla desde 2020. Allí impulsó iniciativas para facilitar el acceso al crédito, promover la internacionalización y elevar la productividad mediante la transformación digital y la adopción de inteligencia artificial.

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Entre los programas desarrollados durante su gestión se encuentran Máster IA y Caribe Exponencial, orientados a fortalecer las capacidades empresariales, incorporar nuevas tecnologías y acompañar a compañías con potencial de expansión. También promovió servicios y programas para micro y pequeñas empresas del Caribe colombiano.

Durante ese periodo, los servicios prestados a los empresarios por la Cámara de Comercio de Barranquilla pasaron de 6.371 en 2019 a una proyección de 81.000 para el cierre de 2026, un crecimiento superior al 1.100 %. La expansión estuvo acompañada de una mayor inversión en iniciativas para mejorar la productividad y la competitividad.

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A lo largo de su carrera, Fernández Ariza también ha dirigido Transmetro, la Secretaría de Hacienda del departamento del Atlántico, el programa Barranquilla Cómo Vamos y la Fundación para el Desarrollo Económico del Caribe. Además, ha participado en órganos de gobierno de entidades empresariales y financieras y presidió la Junta Directiva de Confecámaras.

Soluciones financieras y adopción de tecnología

La entidad buscará fortalecer su papel como banco de desarrollo empresarial mediante soluciones financieras que faciliten el acceso al crédito y se traduzcan en inversión, productividad y crecimiento para las compañías colombianas.

Para ello, promoverá instrumentos adaptados a las necesidades de los diferentes sectores económicos y regiones del país.

Entre sus objetivos están facilitar la adopción de tecnología, impulsar la innovación, modernizar los procesos productivos y ayudar a las empresas a acceder a nuevos mercados.

La estrategia también apunta a que la financiación contribuya a ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo económico, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Consulte: Javier Díaz Fajardo deja la presidencia de Bancóldex, ¿quién quedará a cargo?

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Bloque de preguntas y repuestas sobre Manuel Fernández Ariza

¿Quién es Manuel Fernández Ariza, nuevo presidente de Bancóldex?
Manuel Fernández Ariza es economista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Cuenta con experiencia en los sectores público y privado, en áreas como dirección institucional, finanzas públicas, consultoría financiera, investigación económica y desarrollo empresarial.
¿Qué es Bancóldex y qué hace?
Es el banco de desarrollo empresarial de Colombia. Facilita soluciones financieras para impulsar el crecimiento y la modernización de las empresas.

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