Manuel Fernández Ariza asume la presidencia de Bancóldex para impulsar empresas

Manuel Fernández Ariza asumió la presidencia de Bancóldex, el banco de desarrollo empresarial de Colombia. Su tarea será ampliar las oportunidades de financiación, impulsar la productividad y fortalecer la competitividad de las empresas del país. En un comunicado, el Ministerio de Comercio celebró su nombramiento y sostuvo que su objetivo es dinamizar la economía, fortalecer el aparato productivo y promover el desarrollo regional. La cartera sostuvo que articularán para buscar desarrollar soluciones financieras ajustadas a las necesidades de los empresarios. El ministro destacó el papel de Bancóldex para facilitar el crecimiento y la innovación empresarial. “Queremos que el acceso a financiación se traduzca en más inversión, productividad y empleo, y que las oportunidades de desarrollo lleguen a las mipymes y a las regiones”, afirmó.

Por su parte, Fernández Ariza señaló que su gestión estará enfocada en cerrar brechas de financiación, movilizar recursos hacia la inversión productiva y acompañar a las compañías en sus procesos de transformación, innovación e internacionalización.

¿Cuál es la experiencia de Manuel Fernández Ariza?

Fernández Ariza es economista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Su trayectoria combina experiencia en los sectores público y privado, con responsabilidades en dirección institucional, finanzas públicas, consultoría financiera, investigación económica y desarrollo empresarial. Antes de llegar a Bancóldex, presidió la Cámara de Comercio de Barranquilla desde 2020. Allí impulsó iniciativas para facilitar el acceso al crédito, promover la internacionalización y elevar la productividad mediante la transformación digital y la adopción de inteligencia artificial. Entérese: Davibank pasará a Davivienda el 1 de noviembre: claves de la operación Entre los programas desarrollados durante su gestión se encuentran Máster IA y Caribe Exponencial, orientados a fortalecer las capacidades empresariales, incorporar nuevas tecnologías y acompañar a compañías con potencial de expansión. También promovió servicios y programas para micro y pequeñas empresas del Caribe colombiano. Durante ese periodo, los servicios prestados a los empresarios por la Cámara de Comercio de Barranquilla pasaron de 6.371 en 2019 a una proyección de 81.000 para el cierre de 2026, un crecimiento superior al 1.100 %. La expansión estuvo acompañada de una mayor inversión en iniciativas para mejorar la productividad y la competitividad. Le puede gustar: En Antioquia, Bancóldex prestaría $1 billón este año A lo largo de su carrera, Fernández Ariza también ha dirigido Transmetro, la Secretaría de Hacienda del departamento del Atlántico, el programa Barranquilla Cómo Vamos y la Fundación para el Desarrollo Económico del Caribe. Además, ha participado en órganos de gobierno de entidades empresariales y financieras y presidió la Junta Directiva de Confecámaras.

Soluciones financieras y adopción de tecnología

La entidad buscará fortalecer su papel como banco de desarrollo empresarial mediante soluciones financieras que faciliten el acceso al crédito y se traduzcan en inversión, productividad y crecimiento para las compañías colombianas. Para ello, promoverá instrumentos adaptados a las necesidades de los diferentes sectores económicos y regiones del país. Entre sus objetivos están facilitar la adopción de tecnología, impulsar la innovación, modernizar los procesos productivos y ayudar a las empresas a acceder a nuevos mercados. La estrategia también apunta a que la financiación contribuya a ampliar las oportunidades de empleo y desarrollo económico, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Consulte: Javier Díaz Fajardo deja la presidencia de Bancóldex, ¿quién quedará a cargo? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y repuestas sobre Manuel Fernández Ariza