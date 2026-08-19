Chocó pide no cancelar viajes para ver ballenas: temporada movería US$30 millones en el turismo del Pacífico

Turismo de ballenas mueve la economía del Pacífico

La temporada de ballenas genera un efecto directo sobre otros sectores de la economía regional. Entre julio y octubre aumenta la demanda de alojamiento, transporte, gastronomía, comercio y servicios turísticos en Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño. En el Valle del Cauca, las proyecciones son aún mayores al considerar el movimiento turístico general asociado con la temporada. Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del departamento, destacó que esperan para este año “más de 290.000 visitantes. Un 4% más que el año anterior, con unos ingresos económicos alrededor de US$30 millones”. Entérese: ¡Temporada de ballenas en el Pacífico colombiano! Fechas para ver el espectáculo natural Según el Sistema de Información Turística (Situr), del total de visitantes proyectados, 47% corresponde a turistas nacionales, 46% a viajeros provenientes del Valle del Cauca y 7% a visitantes internacionales. En Buenaventura, se proyecta que la ocupación hotelera promedio alcance el 45% durante la temporada. Esta dinámica contribuye a fortalecer la actividad económica local y a consolidar al Pacífico colombiano como un destino de naturaleza, gastronomía y cultura.

Nuquí, Bahía Solano y parques naturales, principales lugares

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), destinos como Nuquí, Bahía Solano y los Parques Nacionales Naturales Utría, Gorgona y Uramba Bahía Málaga están entre los principales lugares para vivir esta experiencia. En 2025, Nuquí y Bahía Solano registraron conjuntamente poco más de 280 entradas de visitantes extranjeros, un incremento de 35% frente a 2024. Le interesa: Avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano: vuelos bajan 15%, ¿cómo conseguirlos? A su vez, los parques nacionales naturales Utría y Gorgona recibieron más de 14.500 visitantes durante 2025, cifra que representó un crecimiento de 5,7% frente al año anterior. La concentración de visitantes durante la temporada de ballenas es especialmente relevante. Entre julio y octubre, ambos parques acumularon 9.317 visitas, equivalentes al 63% de todo su movimiento anual.

Paseos en lancha también impulsan la economía local

El impacto económico del avistamiento no se limita a los hoteles y restaurantes. El transporte marítimo es otro de los sectores que recibe una mayor demanda durante la temporada.

Los parques nacionales naturales Utría y Gorgona recibieron más de 14.500 visitantes durante 2025, cifra que representó un crecimiento de 5,7% frente al año anterior.. Foto: Julio César Herrera

Los recorridos en lancha tienen tarifas aproximadas de entre $60.000 y $100.000 por persona, recursos que benefician directamente a lancheros, operadores turísticos y guías locales. A esto se suma el gasto de los visitantes en restaurantes, establecimientos comerciales, artesanías y pequeños proveedores de servicios, creando una cadena económica alrededor del turismo de naturaleza. Más noticias: ¿Cómo nace una ballena jorobada? Un video muestra el extraordinario momento del parto Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, destacó que la actividad permite combinar la conservación ambiental con oportunidades económicas para las comunidades. “Esta experiencia permite mostrar la riqueza natural de Colombia y, al mismo tiempo, generar oportunidades para las comunidades de los destinos”, señaló. La dirigente agregó que las agencias de viajes cumplen un papel fundamental al integrar servicios, orientar a los viajeros y promover una visita responsable, segura y articulada con prestadores formales.

El recorrido de las ballenas jorobadas

Entre julio y octubre, las ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros desde las aguas australes hasta las costas colombianas. El trayecto puede alcanzar aproximadamente 8.500 kilómetros. Los cetáceos llegan a las aguas del Pacífico en busca de condiciones favorables para reproducirse, dar a luz y cuidar a sus crías. Su llegada coincide con el invierno del hemisferio sur, cuando buscan aguas más cálidas, con temperaturas cercanas a los 28 °C, promedio que registra el mar del Pacífico colombiano durante esta época. Aunque los primeros ejemplares suelen llegar desde julio, agosto y septiembre concentran el mayor número de ballenas. Durante esos meses, la probabilidad de realizar un avistamiento exitoso alcanza aproximadamente el 90%. Además: El paisa que recorre el mundo al ritmo del canto de las ballenas jorobadas El espectáculo se desarrolla a lo largo de los 1.300 kilómetros de costa del Pacífico colombiano, con escenarios principales en Buenaventura, Bahía Málaga, Juanchaco y Ladrilleros, en Valle del Cauca; Bahía Solano y Nuquí, en Chocó; Guapi e Isla Gorgona, en Cauca; y Tumaco, en Nariño.

Reglas para el avistamiento responsable de ballenas en Colombia