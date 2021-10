Juez estadounidense aplaza decisión sobre plan de reorganización de Avianca

Información difundida por Bloomberg describe que el juez dijo que a su parecer es “inapropiado” que la posible nueva sede no se comunicara con anterioridad al público.

Pero la noticia no fue solamente el aplazamiento. Durante la audiencia, que empezó en horas de la mañana, una revelación de la compañía sorprendió al juez de quiebras, Martin Glenn: si aprueban que Avianca salga del Capítulo 11, esta se convertiría en una firma constituida a Reino Unido.

Avianca Holdings afrontó ayer una jornada clave en la que el juez de bancarrotas de Nueva York debía decidir si avalaba el plan de reorganización de la empresa, evento que finalmente no sucedió en tanto la audiencia finalmente fue aplazada.

Esto, en contraste con las leyes estadounidenses, a la luz de los cuales los acreedores tienen prioridad y son quienes deben recibir el pago completo, antes de que los propietarios obtengan algo a cambio.

No obstante, Bloomberg reseñó que Evan Fleck, abogado de Avianca, aseguró que la sociedad tomó esta decisión en el tramo final de su proceso de reestructuración para obtener un beneficio tributario en Reino Unido –que no se especificó– y que no se está pensando en una segunda reorganización.

En otros detalles de la audiencia se conoció que el 99% de los acreedores de la compañía respaldo el plan para salir de la quiebra presentado ante el tribunal, el cual busca bajar la deuda en aproximadamente US$3.000 millones y ceder la propiedad a los prestamistas. De ver luz verde su trámite en Estados Unidos, Avianca resurgiría bajo el nombre de Grupo Avianca International Limited.