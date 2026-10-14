¿El aumento del salario mínimo es el responsable de la inflación? Esto dice el Banco de la República

En medio de un debate en la Cámara de Representantes, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, sostuvo que el aumento de los costos laborales se convirtió en uno de los factores que presionaron la inflación en Colombia durante 2026. Así lo señala el informe que advierte, entre otras cosas, sobre el impacto de los reajustes salariales a raíz del incremento del salario mínimo del 23% en los precios de bienes y servicios. La presión inflacionaria llevó a la Junta Directiva del Emisor a mantener una política monetaria restrictiva, con una tasa de interés de referencia de 12,25% en septiembre. La decisión busca contribuir a que la inflación retome una trayectoria descendente hacia la meta del 3%. Entérese: Medellín ajusta tres meses con la inflación más alta de Colombia: 7,04% Según Villar, uno de los factores que diferenció a Colombia de otros países que lograron reducir la inflación a niveles más manejables fue el fuerte incremento del salario mínimo. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una de las referencias para ajustar los salarios, se ubicaba cerca del 5 %, el aumento salarial decretado alcanzó el 23 %.

¿Cómo presionó el salario mínimo la inflación en Colombia?

La tesis del banco es que el incremento de los costos laborales puede trasladarse a los precios cuando las empresas enfrentan mayores gastos para producir bienes o prestar servicios. Este mecanismo contribuye a encarecer diferentes productos y servicios de la economía. A esto se suman los mecanismos de indexación, mediante los cuales algunos precios se ajustan teniendo en cuenta la inflación pasada y los reajustes salariales. Según el informe, esta dinámica ha incidido especialmente en el comportamiento de los precios del sector servicios. Le puede gustar: BanRepública advirtió que “es posible que meta de inflación del 3% durante 2027 no se cumpla” En septiembre de 2026, la inflación anual llegó a 6,2%. El rubro de servicios fue el que más contribuyó al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un contexto en el que coincidieron los reajustes salariales, la indexación y otras presiones sobre los precios.

¿Qué otros factores impulsaron el costo de vida?

De acuerdo con el informe, el aumento de la inflación no se explica exclusivamente por el incremento de los costos laborales. El Banco de la República también señala el dinamismo del consumo privado, los choques de oferta y las presiones provenientes de los mercados internacionales.

Durante el primer semestre de 2026, la demanda interna creció por encima del 3,5%, mientras que el producto interno bruto (PIB) aumentó 2,9%. El consumo privado se mantuvo dinámico y contribuyó a impulsar la actividad económica. Cuando la demanda crece con fuerza, las presiones sobre los precios pueden intensificarse, especialmente si coinciden con mayores costos de producción o dificultades de oferta. En este caso, el efecto moderador de la apreciación del peso colombiano no fue suficiente para compensar las presiones inflacionarias. El entorno internacional también influyó en las condiciones económicas, debido a los conflictos geopolíticos y las presiones inflacionarias globales, que repercuten en los costos y en las condiciones de financiamiento.

Ante las presiones inflacionarias, la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo una política monetaria restrictiva y situó la tasa de interés de referencia en 12,25% en septiembre de 2026. La cuestión es que las tasas elevadas encarecen los créditos y pueden moderar el consumo y la inversión. Con ello, se busca reducir las presiones de demanda sobre los precios y contribuir a que la inflación regrese gradualmente a la meta del 3%.

La decisión se tomó en un escenario en el que la actividad económica continuó expandiéndose durante la primera mitad del año y el mercado laboral mostró resiliencia, aunque el desempleo registró un leve repunte en agosto. El informe también señala que el sistema financiero conserva una posición sólida, con niveles adecuados de solvencia, mientras que el déficit de la cuenta corriente se amplió. Las reservas internacionales, por su parte, se mantuvieron firmes. De acuerdo con el informe, los mayores costos laborales y la indexación salarial fueron factores relevantes, pero actuaron junto con el consumo privado dinámico, los choques de oferta y las presiones internacionales. Por eso, aunque el encarecimiento de la mano de obra puede contribuir a que las empresas ajusten sus precios, pero no es la única razón. El Banco de la República también registró cuantiosas ganancias el año anterior y proyectó utilidades favorables para el cierre de 2026, en medio de un panorama macroeconómico marcado por las presiones inflacionarias, el crecimiento de la actividad económica y una política monetaria orientada a controlar el costo de vida. Consulte: Consejo de Estado alista fallo final sobre aumento de 23% del salario mínimo y Fenalco insiste en que se anule Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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