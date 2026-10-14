¿El aumento del salario mínimo es el responsable de la inflación? Esto dice el Banco de la República

En medio de un debate en la Cámara de Representantes, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, sostuvo que el aumento de los costos laborales se convirtió en uno de los factores que presionaron la inflación en Colombia durante 2026.
Así lo señala el informe que advierte, entre otras cosas, sobre el impacto de los reajustes salariales a raíz del incremento del salario mínimo del 23% en los precios de bienes y servicios.
La presión inflacionaria llevó a la Junta Directiva del Emisor a mantener una política monetaria restrictiva, con una tasa de interés de referencia de 12,25% en septiembre. La decisión busca contribuir a que la inflación retome una trayectoria descendente hacia la meta del 3%.
Entérese: Medellín ajusta tres meses con la inflación más alta de Colombia: 7,04%
Según Villar, uno de los factores que diferenció a Colombia de otros países que lograron reducir la inflación a niveles más manejables fue el fuerte incremento del salario mínimo. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una de las referencias para ajustar los salarios, se ubicaba cerca del 5 %, el aumento salarial decretado alcanzó el 23 %.