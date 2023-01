Así lo reportó el Banco de la República en su informe anual de remesas, al destacar que el aumento registrado fue en más de US$ 800 millones (en 2021 la cifra llegó a US$ 8.597 millones).

Entre enero y diciembre de 2022 las divisas que llegaron al país por envíos de trabajadores llegaron a US$ 9.429 millones , lo que significó un aumento de 9,67 % frente a la cifra de 2021.

De acuerdo al informe del Emisor, España y Estados Unidos fueron los países desde donde se colocó más dinero con destino a Colombia y para el cierre del tercer trimestre de 2022 se habían girado, en el caso de la primera nación, US$ 868 millones (12,6 % del total para ese entonces) y en la segunda US$ 3.706 millones (53,92 %).

Otros de los países desde donde llegan remesas a connacionales son Chile (5,9 %) y Reino Unido (2,4 %).

Publicidad

De igual manera, al hacer la comparación con cifras de prepandemia (2019), los registros del Banco de la República revelan que también se presentó un aumento significativo del 24,85 % al compararse con 2022, ya que para ese año el monto llegó a los US$ 7.086 millones.

Otro dato relevante del informe de remesas del Emisor es que noviembre y julio fueron los meses en los que más se envió dinero al país, cuando llegaron más US$ 894 millones y más de US$ 889 millones, respectivamente. El tercer mes fue diciembre, con US$ 848 millones.

Cabe recordar que las remesas suelen ser un alivio financiero para los hogares que las reciben de algún familiar que trabaja en el exterior, más con la dinámica -con tendencia al alza- que se ha presentado al mercado.