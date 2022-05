El costo que están asumiendo los colombianos para cubrir sus necesidades llegó a niveles que no se veían desde hace 21 años, tal como lo reveló recientemente el Dane.

Sacrificar otros gastos

Allí pueden disminuirse las asignaciones a recreación, educación o prendas de vestir. Además, la situación se torna compleja porque hay víveres que no pueden sustituirse como los huevos, las papas, el pan o el arroz. Por ende, el esfuerzo monetario es cada vez mayor.

¿Qué se puede hacer?

Al ser preguntado sobre posibles medidas que puedan mitigar el efecto de un costo de vida desbordado para los más vulnerables, el director de Fedesarrollo contestó que “el valor de las ayudas del Estado debería estar indexado a la inflación”.

No obstante, a su juicio, el empleo es el tema de fondo a la hora de disminuir la pobreza y anotó que el porcentaje de personas en esta situación no ha retornado a la tasa prepandemia, teniendo en cuenta que las contrataciones no han reaccionado al mismo ritmo que la economía en general.

“La tasa de desempleo está en 12,1 %, muy por encima de lo que se necesita para revertir la cifra de pobreza monetaria, que llega al 39,3 % de la población colombiana. No solo se trata de ayudas sociales, sino de las políticas públicas que permitan acelerar la generación de empleo”, precisó Mejía.