Sura, Nutresa, y Cementos Argos tienen listas las fechas de

sus asambleas para responder a nueva OPA de Gilinskli.

En aproximadamente dos semanas tanto los accionistas del Grupo Sura como los del Grupo Nutresa estarán reunidos en sus respectivas asambleas extraordinarias para tratar el tema de la OPA del Grupo Gilinski.

Los primeros en reunirse serán los de Sura, pues la junta directiva convocó dicha cita para el martes 22 de febrero a las 10:00 a.m. de manera presencial. El lugar del encuentro es el Salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos en Medellín.

“Teniendo en cuenta la recepción de comunicaciones de algunos miembros de junta directiva en las que se ponen de presente situaciones de potenciales conflictos de interés para decidir sobre la segunda OPA sucesiva formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Nutresa, el pasado 17 de enero de 2022, se convoca a una Asamblea Extraordinaria”, manifestó Grupo Sura a través de un documento oficial.

En este sentido, cabe recordar que el grupo que lidera el magnate Jaime Gilinski quiere mínimo un 18,3% más de Nutresa y así ajustar alrededor del 45% de toda la empresa, lo que lo pondría en un puesto de ventaja sobre los demás accionistas.

Pero la de Sura no será la única reunión, ese mismo día Cementos Argos adelantará también una asamblea extraordinaria a las 11:00 a.m. en Barranquilla. En este caso la compañía analizará la segunda oferta de la familia Gilinski, a través de la firma JGDB Holding, por una porción de mínimo 5% y un máximo del 6,25% de las acciones del Grupo Sura, de la que es socio, pero ya no a un precio de 8 dólares, sino de 9,88 dólares por cada acción, una cifra que está muy por encima de la primera OPA.

Dos días después, a las 10:00 a.m. del jueves 24 de febrero, se reunirán los accionistas de Nutresa, en el Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

De igual forma, se prevé que en este encuentro se someta a consideración la autorización que requieren algunos miembros del órgano director de la compañía por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir acerca de la OPA por las acciones de Sura.