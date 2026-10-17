Arturo Calle arremetió contra Shein y Temu por la pérdida de más de 2.000 empleos y cuestionó exención del IVA

El empresario colombiano Arturo Calle advirtió que la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu, junto con los beneficios tributarios para las compras en línea del exterior, está afectando el empleo en el sector textil y comercial.
Durante una audiencia pública en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, aseguró que su compañía ha perdido cerca de 2.000 puestos de trabajo y alertó sobre nuevas reducciones de personal.
El empresario cuestionó la exención del impuesto al valor agregado (IVA) para determinadas compras internacionales y pidió revisar las condiciones en las que compiten las empresas nacionales frente a las plataformas extranjeras.
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