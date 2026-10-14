Arriendos en Cali subieron hasta 26,3% tras el terremoto; en Pereira hubo más estabilidad

Los arriendos de vivienda en Cali registraron aumentos de hasta 26,3% entre junio y septiembre de 2026, en medio de los cambios que ha experimentado el mercado inmobiliario después del terremoto del 10 de agosto. En ese periodo, la oferta disponible de apartamentos para alquilar cayó 39%, mientras que en Pereira la menor disponibilidad de inmuebles no se tradujo en incrementos similares de los cánones.
Las cifras corresponden a un análisis de Ciencuadras.com que comparó los precios y la oferta de casas y apartamentos, tanto en venta como en arriendo, en las dos ciudades. Los resultados muestran comportamientos distintos: Cali registró mayores presiones en los alquileres, mientras que Pereira presentó variaciones más moderadas en algunos segmentos, aunque también tuvo reducciones importantes en el inventario disponible.
En Cali, el canon mensual promedio de los apartamentos pasó de $2,32 millones en junio a $2,52 millones en septiembre, un incremento de 8,9%. Al mismo tiempo, la cantidad de inmuebles disponibles para alquilar bajó de 1.488 a 908, una reducción de 580 unidades.
La presión fue mayor en el segmento de casas. Según el informe, el canon promedio pasó de $7,15 millones a $9,03 millones, un aumento de 26,3%. En paralelo, la oferta se contrajo 37%.
La reducción de la disponibilidad y el incremento de los precios coinciden con el periodo posterior al terremoto, aunque las cifras por sí solas no permiten establecer qué proporción de los cambios se explica directamente por el desastre y cuál corresponde a otros factores del mercado inmobiliario.
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