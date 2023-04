“Reforma laboral subiría al menos un punto el desempleo este año”: presidente de Anif

A Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif, le preocupa el poco tiempo que tiene el Congreso de la República para discutir reformas tan cruciales como la de la salud, la pensional y la laboral. Además, cree que estas iniciativas no son consistentes con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

En entrevista con EL COLOMBIANO, Santamaría habla de los proyectos que se alistan para debate en el legislativo, aclara la controversia que se dio por la diferencia en las cuentas del Gobierno y Anif sobre el pasivo pensional, y menciona que con la reforma laboral el desempleo subiría desde este mismo año.

Empecemos hablando del Plan de Desarrollo. Ustedes han hecho varias observaciones...

“Nos preocupa que los indicadores macro no son consistentes. Tiene unas proyecciones de crecimiento muy bajas, que no son acordes con el desempleo, para el cual se plantea una gran reducción. Creemos que debería tener una meta más grande de crecimiento. Además le hace falta incluir más temas con el sector privado y de internacionalización. Pero lo que más nos preocupa es que las reformas que el Gobierno está proponiendo en materia económica no son consistentes con el Plan”.

¿El Congreso tiene la capacidad de estudiar tanta reforma?

“Si fueran reformitas uno dice que sí, lo va a hacer, pero reformas tan pesadas, en asuntos de salud, de pensiones y laborales, que son temas de fondo, en dos meses que quedan de sesiones del Congreso no hay tiempo para discutirlas y eso tiene que quedar bien hecho. Es decir, unas reformas en esos temas tan duros no pueden quedar mal hechas, entonces sí nos preocupa mucho y creo que el Gobierno está acelerando demasiado el tema y en una democracia eso no puede ser así”.

En la reforma pensional ustedes dicen que el pilar sobre el que todos coticemos en Colpensiones debe ser de un salario mínimo y no de tres como propone el Gobierno. ¿Hay apertura para estudiarlo?

“Creo que el Congreso tiene conciencia de que el tema en tres salarios mínimos es muy alto, pero no sé a cuánto esté dispuesto a bajarlo, si a 1, 1,5 o 2. Pero hay un consenso en que 3 es demasiado porque coge todo –los aportes– y además mantiene los subsidios –a las pensiones– en un nivel muy alto”.

¿Qué otras cosas no les cuadran sobre la pensional?

“Nos preguntamos qué se va a hacer con las cotizaciones nuevas porque el Gobierno, no solo este sino los que vienen después de la reforma, empezarán a recibir una caja grandísima con las cotizaciones de los tres primeros salarios mínimos, que sumarían unos $20 billones anuales. Si se los gastan, es hacerlo con un costo muy alto.

Entonces le hemos pedido al Gobierno que ahorre esa plata, porque si no lo hace las generaciones más jóvenes van a pagar impuestos como locos dentro de 30 años para poder pagar esa deuda”.

Muchos dicen que la reforma es una “bomba de tiempo”...

“Inmediatamente después de la reforma se va a sentir un alivio porque el Gobierno empieza a recibir un poco de plata de las cotizaciones, pero cuando esa gente se empiece a pensionar ahí sí habrá la bomba de tiempo. Yo diría que eso pasaría dentro de 10 años y se vuelve muy grande dentro de 30 o 40 años”.