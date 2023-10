Esa es la conclusión después de consultar con expertos en contaduría, toda vez que las deducciones más comunes que aplican los asalariados tendrán varias limitaciones en el 2024. Por eso, la recomendación es aprovisionarse de una vez y no cometer el error de endeudarse para pagarle al Estado.

Hay que recordar que este año deben declarar renta (no necesariamente pagar) aquellas personas cuyos ingresos brutos en 2022 totalizaron $53.206.000 o más. Si sus compras con tarjeta de crédito, los consumos totales y las consignaciones en cuentas bancarias sumaron ese mismo valor, igualmente deben cumplir con el trámite.

Con lo anterior en mente, señaló que “estamos hablando de que me están desconociendo 3.700 UVT ($156,9 millones) y ahí también hay un golpe fuerte y el asalariado es el que declara en esta cédula general en la que se tienen las limitaciones mencionadas. Ahí tenemos dos cambios drásticos”.

“Por otro lado —añadió— en lo que llamamos las cédulas generales (incluyen los ingresos laborales, no laborales y de capital), yo tenía derecho a descontarme unas deducciones por ahorro voluntario en fondos de pensión, por pago en intereses de crédito de vivienda y por medicina prepagada. Ahora, la sumatoria total de mi renta exenta del 25% más el total de mis deducciones no me pueden exceder las 1.340 UVT, anteriormente estaban en 5.040 UVT”.

“Anteriormente yo me podía descontar ese 25% con un tope de hasta 2.880 Unidades de Valor Tributario (UVT), con esta nueva reforma ya lo limitaron hasta 790 UVT. Si hablamos con el valor de las UVT, me estarían desconociendo $90 millones, ahí está el golpe fuerte para las personas que son asalariadas, emprendedoras o prestadoras de servicio”, expuso el contador.

Y continuó que “para el tema de las rentas laborales y sublaborales (prestadores de servicio, abogado, contador o médico), yo podía descontarme los costos en que había incurrido durante mi periodo de actividad, ahora me los están limitando al 60% y me están exigiendo que todos esos documentos deben estar soportados con factura electrónica”.

Teniendo claro que el pago de la renta, definitivamente, será más elevado el año entrante, este diario les consultó a expertos qué opciones quedan a los contribuyentes asalariados para que la obligación no les descuadre mucho las finanzas.

Señaló que con las limitaciones sobre el 25% que podrá descontarse un asalariado en 2024, “te dejan sin posibilidades de maniobrar; ahí no habría nada que hacer a menos de que empieces tu planeación tributaria con buena anticipación”.

“Como persona natural puedes pagar entre el 0% y el 39% sobre la renta, eso es demasiado dinero. Obviamente eso se maneja con unas tablas en las que te dicen cuánto pagas sobre el valor de tus utilidades”, agregó, y compartió unas simulaciones que ayudan a aterrizar el alcance de esa obligación que, en muchos casos, es etérea para quienes no declaran ni pagan renta.

“Actualmente los contribuyentes están pagando muchos impuestos y eso se debe a las limitaciones que ya están aplicando con base en la reforma tributaria que aprobó Iván Duque en 2021. Pero, si por ejemplo tú eres una persona asalariada que gana muy bien, no me imagino lo que te podría pasar en tu declaración del próximo año”, mencionó Saldarriaga.

En primer lugar, Saldarriaga señaló que permitir la retención anticipada en la fuente permite una deducción pausada. Y en eso coincidió Jorge Zuluaga, quien además hizo una recomendación básica: “A las personas que en las empresas les ofrecen la posibilidad de llevar unos documentos para no aplicar la retención en la fuente yo les digo que no lo permitan; nunca dejen que no les apliquen la retención”

Y complementó: “Es más fácil que te quiten $200.000 mensuales, en el año eso suma $1.200.000, porque si a final de año te da para pagar $2 millones ya tienes anticipado $1,2 millones. ¿Cuánto te toca sacar? Serían $800.000, y siempre es más fácil sacar $800.000 que $2 millones completos”.

De otro lado, resaltó que uno de los contrapesos que trae la reforma tributaria de Petro tiene que ver con la posibilidad de descontarse el 1% del gasto total que una persona realice durante todo el año fiscal. Eso sí, todo ese consumo debe estar soportado con factura electrónica.

“Uno muchas veces dirá: ‘pero es que el 1% no es nada’. No obstante, no tiene en cuenta cuántas cosas compró en un año. Si se gastó un promedio de $20 millones o $30 millones, el 1% de ese total ronda los $2 millones”, subrayó.