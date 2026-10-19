Alemania aprobó un plan de pensiones para niños a partir de 6 años; así funciona la medida

El Parlamento de Alemania aprobó la implantación del programa Frühstartrente o pensión de inicio temprano, mediante el cual el Estado aportará dinero público a cuentas de inversión para menores a partir de los 6 años, con el objetivo de constituir un fondo de ahorro para su vejez.

El programa consiste en un aporte estatal mensual donde el gobierno alemán ingresará 10 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años a una cuenta individual de inversión privada abierta por los padres. En caso de que la familia no abra una cuenta propia, el dinero público se canalizará automáticamente a un fondo estatal colectivo gestionado por el Banco Central alemán (Bundesbank) e invertido en los mercados financieros.

Esta medida se aplicará a los niños nacidos a partir de 2020, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Durante los 12 años que abarca la subvención pública, el Estado destinará un total nominal de 1.440 euros por niño.

Una vez el beneficiario cumpla 18 años, el capital acumulado se transferirá a un plan privado de jubilación. Además, los padres o abuelos podrán realizar contribuciones voluntarias adicionales de hasta 6.840 euros anuales.

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Como regla del sistema, el capital subvencionado por el Estado y sus rendimientos no podrá retirarse antes de que el beneficiario cumpla los 65 años.

En defensa del programa, el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, indicó que la sola aportación del Estado permitirá acumular unos 2.200 euros al cumplir la mayoría de edad.