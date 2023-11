Colombia puso en marcha la siguiente fase del proyecto de sembrar café robusta en zonas que tradicionalmente no son cafeteras (Caribe, Amazonía, Pacífico y los Valles Interandinos). Sin embargo, pese a las ventajas que destacó Agrosavia, como que esto sustituiría las importaciones de la industria y diversificaría el portafolio cafetero, la Federación Nacional de Cafeteros se mostró cautelosa y un poco escéptica.

“Desde la Federación entendemos que ha llegado el momento de explorar nuevas oportunidades, y yo he estado abierto a esa posibilidad de diversificación de nuestros cultivos a partir de la introducción de nuevas variedades como el robusta o canéfora. Es una opción que debemos considerar seriamente, pero muy responsablemente”, señaló Germán Bahamón, presidente de Fedecafé.

Puede leer: Colombia comenzará a sembrar café robusta, ¿qué tan conveniente será para el mercado?

El dirigente gremial fue enfático en que “tenemos que custodiar la calidad del café. Si queremos que la calidad siga siendo atributo diferenciador en el mercado”.

“Desde la Federación entendemos que ha llegado el momento de explorar nuevas oportunidades y yo he estado abierto, pero esta es una opción que debemos considerar muy responsablemente: o lo hacemos de una manera responsable, con inversión de capital e infraestructura en esos terrenos bajos, con mecanización, y logrando productividades como Brasil, o es mejor no hacerlo”, anotó Bahamón durante su intervención en la Cumbre Cafetera.

Y agregó que ha tenido conversaciones con Agrosavia y Nestlé, quienes llevan a cargo el proyecto, para no perder el foco principal de Colombia, que es la diferenciación del grano de calidad.

Entérese: “En Colombia se consume muy poco café, hay que incentivar la demanda”: Asoexport

“Estamos muy abiertos a incorporar el propósito de incorporar robusta en Colombia, pero debemos determinar los modelos de producción a gran escala y una inversión de capital e infraestructura descomunal para poder ser productivos. Sin embargo, no podemos negarnos ante esa posibilidad siempre que se haga de manera responsable, y no sometida a presiones comerciales. Lo que no puede pasar es que la estrategia sea impuesta a los empellones, con la presión comercial”, puntualizó el representante del gremio cafetero.

*Enviada especial a la Cumbre Cafetera por invitación de Asoexport