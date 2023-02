En la casa de Johana Rojas todo era ilusión cuando firmaron en 2018 el fideicomiso para el pago de la cuota inicial de su vivienda de interés social, la primera casita que podían comprar y dejar al fin de ser arrendatarios.

El proyecto Flora queda justo en frente del apartamento donde viven en Itagüí, así que desde el principio empezaron a hacer cálculos de lo inspirador que sería ver cómo los trabajadores de Acierto Inmobiliario construían palmo a palmo su sueño.

Conseguir la cuota inicial de 36 millones de pesos no era fácil para su familia, con ingresos limitados las cuotas de 750.000 pesos mensuales pesaban como rocas, así como los aportes adicionales que debían hacer en febrero, junio y diciembre, con las cesantías y las primas de servicio.

“Era muy duro, pero no importaba porque se trataba de un esfuerzo que iba a dar fruto: nuestra casita”, dijo Johana.

Pero llegó la pandemia, todo el país tuvo que confinarse y la constructora, como era lógico, dejó de funcionar por varios meses por exigencia del Gobierno.

“Nosotros entendimos la situación, cuando pasó lo más difícil, en 2021, nos dijeron que iban a iniciar construcción y firmamos un otrosí para el cambio de fecha de la entrega, debían entregarnos en octubre de 2022”, relató Johana.

Para enero de 2022, ya Johana había pagado la cuota inicial y estaba lista para hacer su cierre financiero, pero el avance de obra no se veía por ningún lado. Desde su terraza contemplaba cómo apenas se habían levantado los primeros 10 pisos cuando de un momento a otro dejaron de asistir los trabajadores. Para octubre ya no había ninguna obra y en diciembre salieron hasta las secretarias de la sala de ventas.

“Las respuestas han sido pocas, que se quedaron sin plata, que son unas vacaciones, que desde la pandemia no se han podido recuperar, pero este es el punto que no sé cuándo me van a entregar porque falta más de medio edificio, pues esta torre es de 32 pisos y apenas llevan 10”, reclama Johana.

En la misma condición hay muchas otras familias, afectadas por el freno en las obras de la compañía Acierto Inmobiliario, que tras 20 años en el mercado flaqueó ante la crisis económica que vive el sector. Sus 38 obras están paralizadas.

Los proyectos están en diferentes etapas, por ejemplo, Lagos del Sur en Sabaneta está prácticamente construido, aunque no tiene servicios públicos. Varios de los compradores terminaron de pagar sus cuotas iniciales en 2021 y durante todo 2022 la constructora les ha cambiado la fecha de entrega, el último reporte indica que las unidades residenciales serían entregadas en junio de este año.

Diego Ortiz se sintió muy afortunado cuando en 2020 logró negociar el último apartamento disponible en el proyecto Manzanares de la Cuenca, en Envigado. “Nos dijeron que ya habían ajustado las fechas de entrega por los retrasos de la pandemia, que lo entregaban con toda seguridad en septiembre de 2021, que como podía ver, la primera torre ya estaba casi lista”, recordó.