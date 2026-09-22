¿Por qué las acciones de las empresas de inteligencia artificial suben en medio de la polémica del “freno”?

Las acciones estadounidenses iniciaron la semana con fuertes avances, impulsadas principalmente por las empresas relacionadas con inteligencia artificial (IA). El Nasdaq Composite ganó 2,26% y cerró en 27.122,09 puntos, un nuevo máximo histórico; el S&P 500 avanzó 1,49%, hasta 7.764,70 unidades, y el Dow Jones subió 0,71%, a 52.048,83 puntos. El repunte se produjo en medio de una combinación de factores que favoreció el apetito por activos de riesgo: el renovado interés de los inversionistas por la IA, la caída de los precios del petróleo y una moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Siga leyendo: ¿Quién gana si regulan la inteligencia artificial? OpenAI y Anthropic reviven la jugada de Rockefeller

Acciones de inteligencia artificial vuelven a ganar protagonismo

Las compañías vinculadas con chips y tecnología estuvieron entre las principales protagonistas de la jornada. Intel avanzó cerca de 12%, AMD ganó alrededor de 10% y superó nuevamente el umbral de US$1 billón de capitalización bursátil, mientras Qualcomm también registró una subida superior a 9%. Meta, por su parte, avanzó 11,3%, impulsada por el interés en sus desarrollos de IA. Según los economistas, el comportamiento refleja un cambio en el ánimo de los inversionistas después de una semana marcada por preocupaciones sobre los elevados niveles de gasto que las grandes tecnológicas están destinando al desarrollo de inteligencia artificial. El mercado volvió a concentrarse en las perspectivas de crecimiento y en la posibilidad de que esas inversiones se traduzcan en mayores ingresos y productividad. Alibaba también estuvo entre las compañías seguidas por el mercado. Su división de computación en la nube anunció planes para operar más de 20 gigavatios de centros de datos a escala mundial hacia 2032 y presentó un nuevo chip de IA, según información recogida por Bloomberg. Entérese: “No permitiré que suceda”: Trump advierte a quienes buscan frenar el desarrollo de la IA

Petróleo cae y reduce presión sobre los mercados

El otro factor clave fue el comportamiento del petróleo. El crudo estadounidense llegó a caer alrededor de 3% y el Brent se ubicó cerca de US$98 por barril, mientras aumentaban las expectativas de una eventual reducción de las tensiones en Oriente Medio. El mercado sigue de cerca la posibilidad de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y una eventual reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo. También influyó la recuperación gradual de las operaciones del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita. La caída del crudo, según Bloomberg, tiene que ver con menores costos energéticosque pueden reducir las presiones inflacionarias y, con ello, aliviar parte de las preocupaciones sobre las tasas de interés y el costo del financiamiento.