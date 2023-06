A los exportadores no les suena tan bien negociar con dólar a $4.200

Al consultarle cómo se transmite el efecto de ese dólar barato, el exportador explicó que “cuando uno hace una venta, la plata no la entregan de una. Digamos que la fruta se exporta y te marca el valor del dólar en el momento en que nacionalizas el pago, o sea, cuando el cliente te hace el giro. Entonces, digamos que la Tasa Representativa del Mercado (TRM), vigente para hoy te está afectando lo que exportaste hace 30 días”.

Resaltó que no todas las pequeñas empresas utilizan mecanismos para cubrirse de la volatilidad del dólar, como las cuentas de compensación con ahorro en esa misma divisa o los llamados forward, que consisten en cerrar el pago de un desembolso futuro pero al valor presente.

“Normalmente, cuando las pequeñas empresas exportamos, se trata de una cifra significativa que no nos permite darnos el lujo de dejar esa plata en el exterior, entonces toca traerla para pagar las obligaciones que tenemos acá en pesos, como las nóminas y los impuestos”, señaló.

“Yo alcancé a cobrar cuando el dólar estuvo como a $4.800 y fue muy bueno. Pero ahora que está por los $4.200 es muy significativo lo que uno deja de ganar. A mi me pagan por Paypal, yo tenía unos dólares ahí y estaba esperando a que subieran, pero lo que veo es que está bajando”, comentó la empresaria.

Nadie sabe que pasará

Con una caída de 11,7% en lo corrido de 2023, la pregunta que se hacen exportadores y personas de a pie es: ¿Hasta cuando podría sostenerse este desplome?

Según Andrés Pardo, estratega jefe de XP Investment para Latinoamérica, hay factores externos e internos que inciden en la cotización del dólar (ver Para saber más), en lo que respecta a la incertidumbre política, “todo se está moviendo muy rápido y nadie sabe qué puede pasar mañana”.

El experto advirtió que, en medio de la polarización que se vive en Colombia, se ha ganado insultos de quienes no están de acuerdo con la información que él ha presentado.

No obstante, argumentó que su trabajo consiste en presentar las sensaciones de los inversionistas, quienes desde su óptica, “se pueden estar equivocando o no”, pero actualmente interpretan que las posibilidades que tiene el gobierno para pasar las reformas (laboral, pensional y a la salud) son más remotas. Aunque señaló que ese es un escenario que puede cambiar en cuestión de un día, por lo que la depreciación del dólar puede revertirse en cualquier momento.

Hechos externos que devalúan el dólar

Andrés Pardo, jefe estratega de XP Investment para Latinoamérica, indicó que las perspectivas eran positivas para todas las monedas emergentes en 2023. Según indicó, los datos de inflación en EE. UU. muestran que, si bien el costo de vida no se está desacelerando tan rápido como se quisiera, sí muestran una moderación en los precios al consumidor. Eso permite anticipar que el banco central de los estadounidense no continuará subiendo las tasas de interés con agresividad. Inclusive, hay quienes proyectan que ya no las subiría y eso alivia el precio internacional del dólar, pues aumenta el apetito de riesgo entre los inversores y llegan más divisas para la compraventa en el mercado local.