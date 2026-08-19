640 toneladas de ayuda internacional han llegado a Colombia tras el terremoto

Un total de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional ha ingresado a Colombia entre el 12 y el 18 de agosto para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Las donaciones, enviadas por gobiernos, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones humanitarias, han llegado por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.
Entre los elementos recibidos se encuentran alimentos, medicamentos, agua potable, kits de higiene, insumos médicos, carpas, cobijas, equipos de rescate, generadores de energía, herramientas, materiales para refugios temporales y maquinaria especializada.
La ayuda procede de países como Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España, de acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
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