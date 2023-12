Por ejemplo, este año se vendieron 65.000 viviendas nuevas, cuando en 2022 se habían comercializado 139.000; también se han visto afectadas los lanzamientos de proyectos y las iniciaciones de obra. La gente no puede comprar casa, y muchas familias han tenido que desistir en ese intento. Según datos de Camacol, 23.000 hogares no lograron el cierre financiero y tuvieron que abandonar el proyecto que estaban pagando, lo que representa un incremento de 128% frente a las que se veían en la misma situación en 2022.

El rebote de la economía nacional este año fue más brusco de lo esperado. Mientras analistas proyectaban que el aterrizaje fuera lento y suave, luego de los altos indicadores de crecimiento que tuvimos en 2021 y 2022, el tercer trimestre de este año dio una sorpresa en rojo: el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de –0,3%, una sentencia que puso los pelos de punta, pues se hacen necesario ajustes que aseguren que no se produzca una recesión.

Todo esto, sumado a los mensajes controversiales como aquellos del presidente Petro, frente al posible incumplimiento de la regla fiscal y el no otorgamiento de nuevos contratos de exploración petrolera y gasífera, hacen que haya mucha incertidumbre y que la inversión se haya estancado a principios de año y derrumbado en el tercer trimestre: el comportamiento de la formación bruta de capital fue de -33,5% y la del capital fijo fue de -11%, los resultados más negativos en los últimos 16 años.

Las billonarias deudas que no han podido cobrar tanto al gobierno como a los usuarios por la opción tarifaria, así como la demora en la entrada en operación de la mayoría de los proyectos de energía renovable de La Guajira, que tendrían que estar en servicio desde 2021 y que aún esperan por licencias, le ponen alta tensión al sector.

Además, otros sectores como el de energía eléctrica, que sería uno de los bastiones del gobierno de Gustavo Petro, quien habla de transición energética cada que tiene oportunidad, han asegurado que no hay condiciones para garantizar la disponibilidad del recurso en situaciones adversas, como el fenómeno de El Niño, que por fortuna no se ha fortalecido como se esperaba.

La buena noticia vino por cuenta de la inflación, que llegó a registrar un máximo de 13,34% anual en marzo, y torció su tendencia en abril. El último dato que se conoce hasta el momento es que para noviembre el costo de vida se había encarecido en 10,15% en el último año, y para conocer toda la inflación causada hasta 2023 habrá que esperar a que el Dane lo revele el próximo 9 de enero. Los analistas estiman en que podría cerrar el año entre 9,5% y 9,7%, teniendo en cuenta que el gobierno nacional decidió no aumentar el precio de la gasolina, que es uno de los factores que más presión le está poniendo a la canasta familiar.

Viva y Ultra se quebraron y no le respondieron a los clientes que dejaron tirados

La consolidación del fenómeno de El Niño será otro reto, pues no solo estará en juego el suministro de energía en todo el territorio nacional, que indiscutiblemente tendría que subir de precio por la entrada en operación de las térmicas, sino que podrían encarecerse los alimentos, pues la agricultura es una de las principales damnificadas en épocas de sequía.

2024 será un año muy retador para la economía nacional. El Gobierno contaba con un presupuesto general muy abultado, que superaba los 500 billones de pesos. Sin embargo, en él tendrán que hacerse varios ajustes, pues el recaudo podría no ser tan alto como se planeaba, ya que la Corte Constitucional recortó algunos de los alcances de la reforma tributaria de 2022, cuyo dinero entraría a las arcas del Estado el próximo año.

El 28 de febrero de 2023 la aerolínea Viva Air dejó sus aviones en tierra argumentando falta de recursos para operar. La aerolínea estaba a la espera de que las autoridades colombianas autorizaran la integración con Avianca, cuyos dueños ya habían comprado sus derechos económicos. Pero en vista de que dicho permiso no llegaba, la empresa cerró sus operaciones, no sin antes haber realizado promociones que atrajeron a miles de compradores que resultaron estafados. Varios de ellos lograron reparaciones por el lado de Avianca y Latam, pero muchísimos se quedaron sin viajar a sus lugares de destino, pues ni siquiera había suficiente oferta. Más tarde la Aerocivil aprobó la integración con condiciones que Avianca no aceptó, lo que selló la quiebra definitiva de Viva. Mismo desenlace sufrió pocos meses después Ultra Air.

Grupo Éxito se listó en la bolsa de valores de nueva York y la de Brasil