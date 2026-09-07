Los 20 CEO de Wall Street mejor pagados en 2025: primeros lugares superaron los US$800 millones

Un reconocido ranking dio a conocer a los 20 CEO mejor pagados de Wall Street en 2025. Esto agrupa a grandes compañías tecnológicas, de movilidad eléctrica e inmobiliarias. El listado lo encabeza el magnate Elon Musk, dueño de Tesla y Space X, quien amasa una compensación anual que rondó los US$158.000 millones en 2025. Solo para dimensionar los números que trae este escalafón, realizado por Equilar, una compañía especializada en mapear la remuneración de altos ejecutivos, el paquete salarial de los 100 CEO mejor pagados de EE. UU. promedia los US$39,4 millones, lo que corresponde a un aumento del 35,8%, con respecto al año anterior. Con respecto al salario de Musk, lo curioso del caso es que esta cifra no ha fluctuado frente al año anterior. Lo que sí se dio a conocer desde abril es que Tesla habría llegado a un acuerdo con Musk para devengar un porcentaje de lo que le llegaría a la compañía por cumplimiento de objetivos. Le puede interesar: La fortuna de Elon Musk equivale a más de 80 millones de años de salario de un trabajador argentino

La gran fortuna de Elon Musk

Si lo desglosamos, el acuerdo plantea que unos US$132.000 millones corresponden al valor principal del paquete, mientras que unos US$26.000 millones eran de comisiones adicionales, las cuales Musk declinaría recibir. Y es que el acuerdo entre Tesla y Musk era que ese paquete compensatorio solo se daría si la compañía hubiese alcanzado a disparar sus acciones, entre otros hitos operativos. Pero como esto no se consiguió, la suma fue de cero. Aún así, en 2025 Tesla alcanzó ingresos por US$94.827 millones y un retorno de 11,4% según Equilar. No obstante, esto poco le afecta al reconocido magnate, pues de acuerdo con Blomberg Billionaires Index, Elon Musk es la persona más rica del planeta, en estos momentos, con una fortuna de US$888.000 millones, un avance de unos US$269.000 millones en el año.

¿Quiénes completan el podio junto a Musk?

Los que completan el podio junto al CEO de Tesla son Dylan Field, CEO de Figma, una aplicación para diseñor de interfaces de usuario, quien se hace anualmente a un botín de US$864,3 millones, lo que corresponde a un aumento de 799%, con respecto al 2024. En tercer renglón está Shankh S. Mitra, CEO de la empresa de inmobiliaria Welltower, quien se echó al bolsillo una suma de US$821,1 millones, tras un acelerada subida de 3.965% en su salario. Luego, figura Kasra Nejatian, CEO de Opendor Technologies, puesto que la firma Equilar estima que Nejatian se hizo a una jugosa suma de US$741,1 millones en 2025. Y es que parece ser, como se dice coloquialmente, que los ricos son cada vez más millonarios, puesto que, según la ONG Oxfam entre 2019 y 2025 la remuneración promedio de un trabajador del común a nivel mundial cayó un 12%, mientras que la de los altos ejecutivos subió un 54%. Lea más: Si Elon Musk fuera un país, compraría a Colombia dos veces: el billonario que rompió muchos récords

Los CEO que completan el listado

En los siguientes puestos del ranking aparecen otros ejecutivos con remuneraciones de varios millones de dólares. En la quinta posición se ubicó Robert J. Scaringe, CEO de Rivian Automotive, quien recibió US$402,6 millones, un incremento de 2.604% frente al periodo anterior. El sexto lugar fue para Niraj Shah, CEO de Wayfair, con US$280,8 millones, mientras que Hock E. Tan, CEO de Broadcom, ocupó el séptimo puesto con US$205,3 millones, un aumento de 7.692%. En el octavo lugar aparece David M. Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, con US$165 millones, 218% más que el año anterior. Le sigue David M. Solomon, al frente de Goldman Sachs, con US$118,9 millones, un incremento de 280%. El top 10 lo cierra Nikesh Arora, CEO de Palo Alto Networks, quien obtuvo US$99,7 millones, 72% más que en el periodo anterior.

El listado de los otros 10 ejecutivos mejor remunerados, elaborado por Equilar, se completa con:

- Christopher R. Britt, CEO de Chime Financial: US$98,9 millones, +525%. - Satya Nadella, CEO de Microsoft: US$96,4 millones, +22%. - Jane Fraser, CEO de Citigroup: US$95,7 millones, +208%. - Charles W. Scharf, CEO de Wells Fargo: US$94,5 millones, +212%. - Lip-Bu Tan, CEO de Intel: US$92,9 millones. - Robin A. Vince, CEO de Bank of New York Mellon: US$83,4 millones, +258%. - Mark D. McClain, CEO de SailPoint: US$80,1 millones, +7.002%. - Marc Casper, CEO de Thermo Fisher Scientific: US$79,92 millones, +162%. - Ajei Gopal, CEO de Procore Technologies: US$77,4 millones. - Tim Cook, CEO de Apple hasta septiembre de 2026: US$74,2 millones, sin variación.

¿Cómo funciona la remuneración de los CEO en Latinoamérica?

En Latinoamérica, la remuneración de los altos ejecutivos está estrechamente relacionada con el tamaño de la compañía. Ricardo Morales, director en Colombia de Experis, explicó que al salario base suelen sumarse distintos beneficios e incentivos que pueden elevar de manera considerable la compensación total. Entre ellos están los bonos por cumplimiento de objetivos, que en algunas compañías representan entre 20% y 50% del salario anual y que, en grandes empresas, pueden alcanzar entre 30% y 100% o incluso más, dependiendo de los resultados. También aparecen beneficios de salud y bienestar, como medicina prepagada para el ejecutivo y su familia, seguros, exámenes médicos y planes complementarios de ahorro. A esto se agregan beneficios de representación, como vehículo, gasolina, peajes, membresías, tarjetas, viajes y otros gastos asociados al cargo. En el largo plazo, algunos paquetes incluyen opciones sobre acciones, bonos diferidos y cláusulas de indemnización o ‘golden parachutes’. También pueden contemplar asistencia jurídica y patrimonial, así como apoyos para la educación universitaria de los hijos y procesos de reubicación. Conozca también: Los hombres más ricos de Colombia llegarán hoy al Chocó para trazar la hoja de ruta de reconstrucción tras el terremoto

Crece la población de multimillonarios

El aumento de las remuneraciones de los grandes ejecutivos ocurre en un contexto de expansión de la riqueza global. UBS Group reportó que el número de multimillonarios aumentó 13,1%, hasta alcanzar un récord de 3.302 personas en el último año, impulsado principalmente por Estados Unidos y Asia. De acuerdo con el reporte reseñado por Bloomberg, el patrimonio conjunto de los multimillonarios creció 25% en el año terminado en abril de 2026, superando el crecimiento general de la riqueza mundial. El informe identificó además 18 personas con patrimonios de entre US$50.000 millones y US$100.000 millones, y otras 19 con más de US$100.000 millones, de las cuales 15 residen en Estados Unidos. En paralelo, la riqueza personal global aumentó 10,8% en 2025, su mayor aceleración desde 2017. Ese año se incorporaron cerca de un millón de nuevos millonarios, con crecimiento en todos los mercados analizados por UBS. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: