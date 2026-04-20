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Multimedia
hace 18 minutos
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Revelan angustiante video del ataque a dos integrantes de la producción de Sin senos sí hay paraíso

hace 18 minutos
El Colombiano

Según se observa en un video, el agresor sacó un arma cortopunzante y le causó una herida en el cuello a Nicolás Perdomo cuando este último se encontraba recostado en una reja y hablando con otra persona....

El Colombiano
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