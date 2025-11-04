x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Multimedia
bookmark

“Quino es universal”: Mariano Donoso, director de Quinografía, sobre el gran caricaturista argentino

04 de noviembre de 2025

‘Quinografía’ es un documental íntimo y conmovedor que invita a recorrer la vida y el universo creativo de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, el genial caricaturista argentino que dio vida a Mafalda. A través de materiales inéditos, entrevistas y archivos personales, la película reconstruye la vida del artista: desde sus orígenes en Mendoza, su exilio forzado en Italia, hasta posicionarse en el panorama internacional como una de las voces más lúcidas del humor gráfico de su tiempo.

EL COLOMBIANO habló con Mariano Donoso, codirector de la película que ya está en las salas de cine de Colombia....

