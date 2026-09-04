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hace 1 hora
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“Los negros no nacemos escriturados a una ideología”: Estefanel Gutiérrez

hace 1 hora
Paula Rodríguez Mora

Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Sociología y estudiante de Maestría en Comunicación y Marketing Político. Ha trabajado en medios como Infobae y El Tiempo en secciones de Actualidad, Bogotá y Política. Más rola que el ajiaco. Le gusta el café, viajar y bordar.

Estefanel Gutiérrez se hizo viral esta semana tras decirle a su colega, Óscar Benavides, “yo soy más negro que tú”. EL COLOMBIANO habló con él de su vida, ideas y proyectos....

Paula Rodríguez Mora
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