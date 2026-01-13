bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Líos máximos por alza del mínimo

la medida más populista que hasta ahora ha tomado: el incremento de 23,78% en el salario mínimo. Un aumento tan exagerado que equivale a casi cinco veces la inflación del 2025, que terminó en 5,1%....