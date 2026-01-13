x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete
Multimedia
bookmark

Líos máximos por alza del mínimo

13 de enero de 2026
Luz María Sierra

la medida más populista que hasta ahora ha tomado: el incremento de 23,78% en el salario mínimo. Un aumento tan exagerado que equivale a casi cinco veces la inflación del 2025, que terminó en 5,1%....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más