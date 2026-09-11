Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close
Multimedia
hace 31 minutos
bookmark

James Rodríguez y su llegada a Nacional | En vivo

hace 31 minutos
El Colombiano

James Rodríguez llega a Atlético Nacional y todas las miradas están puestas en este nuevo capítulo de su carrera. Siga EN VIVO la rueda de prensa y conozca todos los detalles de la llegada del volante colombiano al equipo verdolaga. ¿Está listo el 10 para escribir una nueva historia en Nacional?...

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más