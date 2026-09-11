hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La descarada confesión de Juliana Guerrero

hace 1 hora

2026-09-11 17:25:58

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Nicolás Rivera Guevara Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

¿Qué tienen en común el escándalo de Juliana Guerrero, la imputación de Miguel Quintero y el primer mes de Abelardo de la Espriella en el poder? Que la política nacional se está sacudiendo desde los cimientos y hoy en Mesa Central destapamos las cartas ocultas. Quédese, porque lo que va a escuchar hoy no se lo va a contar nadie más.

¡Bienvenidos!....