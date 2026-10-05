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hace 24 minutos
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“La JEP nos ha costado $3,8 billones y solo tiene 4 sentencias”: María Clara Posada, senadora

hace 24 minutos
Maria Victoria Caicedo G

Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.

María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, ha liderado los cuestionamientos a la JEP por sus resultados, el manejo de sus recursos y los gastos de la jurisdicción....

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