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hace 3 horas
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“Ha habido desinformación. La Jurisdicción está cumpliendo”: Harvey Suárez, JEP

hace 3 horas
Maria Victoria Caicedo G

Comunicadora social y periodista de la Universidad del Quindío, con más de 13 años de experiencia en cubrimientos judiciales y de orden público. Trabajó en Colmundo Radio, Colprensa y Caracol Radio Bogotá, cubriendo la Procuraduría, Altas Cortes, juzgados y la Defensoría, entre otros temas. También trabajó en Caracol Radio Medellín y como coordinadora de comunicaciones en la Alcaldía de Medellín (2021-2023). Actualmente hace parte del equipo de periodistas en la sección de actualidad de El Colombiano.

“Ha habido desinformación. La jurisdicción está cumpliendo”

Harvy Suárez, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, defiende la gestión de la entidad y sus resultados....

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