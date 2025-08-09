x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
bookmark

En Medellín rugieron los motores y los corazones para honrar a los héroes de la patria

09 de agosto de 2025
Alejandro Bermúdez Montoya

Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos.

En medio del vibrante despliegue de color y alegría de la Feria de las Flores, Medellín ha dedicado un espacio de profundo respeto y gratitud a quienes velan por la seguridad del país con el XIII Desfile Tributo a los Héroes de la Patria...

Alejandro Bermúdez Montoya
Alejandro Bermúdez Montoya
Jeann Carlos Rodríguez

