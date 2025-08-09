bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin En Medellín rugieron los motores y los corazones para honrar a los héroes de la patria

09 de agosto de 2025

2025-08-09 17:30:13

Alejandro Bermúdez Montoya Soy un amante de la tecnología, me apasiona el video, diseñar y comunicar a través de ellos. Seguir Periodista

En medio del vibrante despliegue de color y alegría de la Feria de las Flores, Medellín ha dedicado un espacio de profundo respeto y gratitud a quienes velan por la seguridad del país con el XIII Desfile Tributo a los Héroes de la Patria...