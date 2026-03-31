hace 1 hora bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Despedida de honor al bombero Iván Darío

hace 1 hora

2026-03-31 10:30:19

El bombero Iván Darío Posada Gómez, de 34 años, falleció el pasado domingo cuando intentaba apagar una casa incendiada en el barrio Toscana, noroccidente de Medellín. Esta es la primera tragedia dentro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín en 22 años. Ayer sus compañeros realizaron un sentido homenaje por las calles de Medellín. ...