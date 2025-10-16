bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Daniel Quintero y la gira de medios: ¿quién financia sus eventos y alianzas con políticos cuestionados?

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, está en una gira política levantando interrogantes en el Pacto Histórico sobre el origen de los fondos para sus eventos y su estrategia de “resetear” la política utilizando estructuras tradicionales. El exsenador Gustavo Bolívar ha criticado públicamente que Quintero está tejiendo alianzas con casas políticas cuestionadas a nivel nacional, como la estructura del exsenador condenado Eduardo Pulgar y apoyos como la esposa de un alcalde imputado por compra de votos. Esta búsqueda de poder, combinando voto de opinión con apoyo de maquinaria, ha generado resistencia y la sensación en las bases del petrismo de que el Pacto Histórico ha traicionado su promesa de cambio al avalar figuras de la politiquería....