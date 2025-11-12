x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Chantaje en Palacio

12 de noviembre de 2025
Luz María Sierra

Para ver el retrato más nítido de la decadencia del gobierno de Gustavo Petro basta con darle una mirada al ministro del Interior, Armando Benedetti. O, mejor dicho, al comediante involuntario que ocupa uno de los cargos más encumbrados del Estado y que, con una chabacanería solo comparable con su prontuario, ha decidido llevar el debate público a un nivel que tal vez ni en un bar se atreverían....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

Todos los videos

Ver más