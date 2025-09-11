x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
hace 7 horas
bookmark

Autopista Medellín-Bogotá: ¿por qué Invías abandona su mantenimiento?

hace 7 horas
Santiago Olivares Tobón

Comunicador social de la Universidad Católica Luis Amigó. Trabajé como periodista en Qhubo y El Mundo. Apasionado por los deportes, las estadísticas, los temas judiciales y de movilidad. Un curioso por buscar los detalles de la noticia.

La Autopista Medellín-Bogotá (tramo El Santuario–Caño Alegre) está en estado crítico con 4.000 accidentes y 24 muertes en 2024 por huecos y grietas. Transportadores y usuarios, agrupados como “Los Magníficos”, protestan desde el 2 de septiembre de 2025, levantando las talanqueras de los peajes para exigir a Invías una reparación integral de la vía y servicios de emergencia, ante el incumplimiento de mantenimiento y la insuficiencia de recursos compartidos....

Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

