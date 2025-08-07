x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Multimedia
hace 7 horas
Así se vivió el desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2025 en Medellín

hace 7 horas
Juan Sebastián Carvajal Beltrán

Editor del área audiovisual

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2025 se disfrutó este jueves 7 de agosto en las calles de Medellín con un récord histórico de 390 vehículos inscritos, un recorrido de 17 kilómetros y la gran novedad de la experiencia multisensorial Entre motores y flores, como parte de la Feria de las Flores....

Juan Sebastián Carvajal Beltrán
Juan Sebastián Carvajal Beltrán
Jeann Carlos Rodríguez

