x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Multimedia
bookmark

Así se auto-eliminó Daniel Quintero

17 de octubre de 2025
El Colombiano

En esta nueva emisión de Mesa Central analizamos tres temas que marcaron la actualidad noticiosa de la semana. Primero, así se auto-eliminó Daniel Quintero, quien al inscribirse en la consulta de la izquierda del 26 de octubre y luego renunciar tardíamente quedó inhabilitado para competir en las elecciones presidenciales de marzo, según lo establecido en el Artículo 7 de la normativa electoral. Luego, examinamos el avance judicial contra el círculo de corrupción de Quintero, con la prisión preventiva de Misael Cadavid y María Yaneth Rúa por favorecimiento en contratos del Área Metropolitana, y el pliego de cargos contra Jorge Andrés Carrillo por un contrato irregular de $73.000 millones en EPM. Finalmente, analizamos la reacción del presidente Petro ante el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, un reconocimiento que representa un golpe contra Maduro y el progresismo dictatorial....

El Colombiano
El Colombiano

Todos los videos

Ver más