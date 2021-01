La resolución del Ministerio de Transporte tiene tres decisiones: tener la cabeza inmersa dentro del casco y este debe estar bien abrochado, que si el casco es del tipo abatible este debe estar ajustado y, tercero, que no se puede ubicar el celular entre el casco y la mejilla. Hay que aclarar de manera enfática que esta no es una resolución sancionatoria. Es decir, no es una normatividad que cree nuevas sanciones distintas a las que ya existen.