En imágenes | Cochise está triste “por favor, no descuiden más el velódromo” El campeón mundial en 1971 Martín Emilio “Cochise” Rodríguez comenta “si el velódromo que lleva su nombre no puede ser techado ni tener maderamen por su alto costo, que por lo menos no lo descuiden”.

Cuando llega al escenario montado en su cicla, Martín pasa de la alegría al desconsuelo al notar que es imposible ingresar a la pista de entrenamiento por el túnel que desemboca a este. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.

EL velódromo de Medellín lleva su nombre como un homenaje a este ídolo del ciclismo colombiano. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.

El túnel de acceso a la pista se inunda con frecuencia lo que impide el ingreso de forma fácil del excampeón que debe hacer maromas para poder entrar a la pista a entrenar. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.

A paso de tortuga por las zapatillas que calza y para evitar una caída, cambia de camino para poder llegar a la pista de rodamiento. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.

Para entrar al escenario, el pedalista de 80 años se ve obligado a saltar por las barandas porque el túnel de ingreso estaba inundado. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.

Tiembla haciendo la maroma, pero con la bicicleta en la mano llega a su destino. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.

Cochise sube y baja escalas, cruza media gradería y luego, lento pero seguro, alza los pies como si fuera un acróbata hasta pisar la pista. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.

Comenta de forma jocosa “Los ciclistas que llegan al velódromo deberían traer también aletas y snórquel para nadar. Podrían hasta inscribirse en clases de natación”. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.

También expresa “Medellín merece un gran velódromo, y que solo es cuestión de técnica, voluntad y cabeza para mejorar el que existe”. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.

Martín Emilio “Cochise” Dice que seguir pedaleando es su pasión y lo mantiene con vida. Foto: MANUEL SALDARRIAGA QUINTERO.