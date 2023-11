En fotos | Biblioteca España no quedará lista este año

“El pasado 27 de julio tuvimos una reunión en la JAC de Santo Domingo, allí el ingeniero supervisor general del contrato no solo confirmaba que la biblioteca no se terminaba este año por los atrasos que lleva, sino que no hay una fecha clara de terminación porque hacían falta otros $10.000 millones para culminar obras”, denunció un líder barrial que hace seguimiento a la reconstrucción de la Biblioteca. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.