¡Basta! No es una “hazaña” cazar meros

No obstante, para muchos otros biólogos, científicos, ambientalistas y demás personas interesadas en la supervivencia y en el buen estado del planeta, no había nada qué celebrar, y sí mucho por lo cual indignarse, uno de ellos, el amigo de Esteban, Carlos Correa, un instructor de apnea y especialista en pesca con arpón que después de conocer los hechos aprovechó sus redes sociales para exponer que la solución no es dejar de pescar, sino pescar de manera responsable.

Según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, desde el 2002 el mero es un animal en vía de extinción al encontrarse en la categoría Peligro Crítico (CR), a nivel global, debido a una reducción del 80 % de su población en los últimos 40 años a causa de la sobreexplotación pesquera. Sin embargo, decir que está amenazado parece no significar nada en un país sordo ante los gritos de la naturaleza.

Tal y como explicó, los pescadores deben saber cuáles animales se pueden capturar y cuáles no, y no solo por temas de consumo y salubridad, sino también por temas de sostenibilidad. “No nos podemos dar el lujo de sacar del mar especies amenazadas porque si no se inician medidas para procurar su conservación o si las que existen fallan, sus desapariciones serán irreversibles y eso lo que hace es causar un desequilibrio en los ecosistemas, por ejemplo, cuando un mero guasa o Goliath, se encuentran en un lugar, los peces a su alrededor, que suelen ser pargos, barracudas, róbalos o medregales, se sienten protegidos y permanecen en el lugar. O sea, la presencia del mero significa variedad de especies y de vida, por eso cuando alguien mata a un mero, los demás peces se van”.

Hay que ir por partes.

El epinephelus marginatus, conocido como mero, es un pez óseo perteneciente a la familia de los serránidos, de los cuales existen 20 géneros para ser exactos, por lo que su tamaño puede variar desde los 10 centímetros hasta los 3,5 metros, comentan en la Fundación Aquae mientras añaden que, es un pez territorial, solitario y carnívoro de labios prominentes. Entonces, ¿por qué si es un pez carnívoro, las especies más pequeñas se sienten protegidas cuando están en su presencia?

Porque no es un depredador voraz o violento, lo que, a su vez, lo convierte en presa fácil para los humanos, sin contar con que se alimentan de peces, sí, pero también de tortugas pequeñas y de crustáceos, principalmente langostas, encontrándose que estas corresponden al 45 % de su dieta, seguido de los cangrejos y otros crustáceos en un 35 %.

“Por años el mero ha sido cazado indiscriminadamente debido a que su comportamiento suele ser muy, muy tranquilo. Pescarlo no tiene ningún mérito deportivo ya que se queda totalmente inmóvil al no ser un gran depredador y no temer nuestra presencia. Mejor dicho: cazar meros es como cazar vacas”, apunta Carlos.

Por otro lado, los meros son hermafroditas, pues tienen la particularidad de nacer hembras y a lo largo de su desarrollo convertirse en machos, aunque debido a que son muy longevos, su crecimiento es lento, su reproducción sexual es tardía, la sostenibilidad de la especie se ha hecho compleja, pues todas esas condiciones son “altamente incompatibles con la explotación intensa a las que se les ha sometido por parte de los pescadores artesanales, entre los cuales es un objetivo muy apetecido por la calidad y el alto valor de su carne, y porque pueden alcanzar un gran tamaño”, puede leerse en el Libro rojo de peces marinos de Colombia, publicado en el 2017.