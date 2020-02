¿Qué pasó con la eterna primavera de Medellín?

Textualmente

No es lo mismo clima que tiempo medio atmosférico

Catalina González Arango

Profesora de la U. de los Andes en charla para el Centro de los objetivos de Desarrollo Sostenible

El clima es el promedio de tiempos atmosféricos, pero en periodos más largos: décadas, miles de años. Se necesitan al menos periodos de 30 años para evaluar el clima. Si el tiempo atmosférico es una imagen instantánea, el clima es como el rollo fotográfico, donde se pueden encontrar secuencias. Es importante, por eso mismo, saber cuándo se habla sobre clima. En este caso el castellano no ayuda. Nosotros no usamos el término “tiempo atmosférico” sino “clima” o climático de manera indistinta. Eso ha llevado a que las personas extrapolen cualquier fenómeno meteorológico con el concepto de cambio climático. Y es sobre todo una diferencia de escalas temporales. El tiempo atmosférico es muy variable, es poco predecible, ahí es donde uno utiliza estas aplicaciones del celular para anticipar lo que pasará. Y todos sabemos que esas predicciones no se pueden usar más allá de tres o cuatro días. Allí comienza a ser inexacto porque esas variaciones pueden cambiar en pocas horas y de manera muy drástica. Hablamos de clima cuando nos referimos a la tendencia de la dinámica climática que tiene que ver con el balance de energía de la Tierra y con las condiciones particulares de una región en el largo plazo. Esas dos escalas interactúan mucho, no significa que no tengan relación una con la otra. En escenarios de crisis climática, ahora que ya estamos viviendo los impactos de los cambios en el clima a largo plazo, una de las manifestaciones es que esas variaciones de año a año, de una lluvia intensa o de una temporada de sequía particular, se intensifican. El tiempo atmosférico se refiere a un instante meteorológico, como sería una helada, por ejemplo. Y este tiempo tiene que ver con variables como temperaturas, nubosidad, vientos, entre otros.