Medias veladas de larga duración: un cambio sostenible en el guardarropa de la mujer actual

El nombre, The Nylon Club, se inspiró en las The Nylon Riots, manifestaciones organizadas por mujeres durante la Segunda Guerra Mundial para reclamar el regreso de las medias veladas al mercado, ya que toda la producción de nailon se destinó a la fabricación de artefactos de guerra, y ante la escasez de la prenda, estas optaron por pintarse una línea en sus piernas para simular que las llevaban puestas, y como Valentina no quería crear simplemente una marca más, sino una comunidad de mujeres que se apoyaran mutuamente y que irradiara empoderamiento, le añadió al guiño el término “club”.