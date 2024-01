“El oso hormiguero gigante está de vuelta”, con este esperanzador mensaje, la Fundación Rewilding Argentina anunció el avistamiento de un mamífero de esta especie en Brasil tras 130 años.

Lea aquí: Un ave única, mitad macho mitad hembra, fue avistada en Colombia

El animal fue avistado por las cámaras trampa que instalaron hace seis meses los biólogos del Instituto Tamanduá y Rewilding Argentina en el Parque Estadual Do Espinilho ubicado en el estado brasileño Rio Grande do Sul en el marco del proyecto llamado Expedición Gato Palheiro. Tras recopilar once grabaciones, los investigadores pudieron constatar la aparición del oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) que se creía extinto de esa región fronteriza entre Argentina y Brasil.