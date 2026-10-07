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Decenas de vuelos con retraso y tres aviones desviados en Rionegro por mal tiempo en la madrugada de este miércoles

Fuentes del terminal aéreo confirmaron que las operaciones se normalizaron al mejorar el clima hacia las 7:30 a.m.

  • La operación en el José María Córdova se vio afectada durante las primeras horas de la mañana de este miércoles. FOTO: EL COLOMBIANO
    La operación en el José María Córdova se vio afectada durante las primeras horas de la mañana de este miércoles. FOTO: EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Las operaciones para vuelos comerciales en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, que sirve a Medellín y buena parte de Antioquia, se vieron afectadas en la madrugada de este miércoles debido a las condiciones climáticas.

La presencia de niebla en abundancia causó que fuera cancelado un vuelo que iba de salida y otro que llegaba, en tanto que tuvieron que ser desviadas también otras tres aeronaves hacia otros terminales, según informó el concesionario Airplan, que se encarga de la administración de este aeropuerto.

Igualmente, de acuerdo con la misma fuente, se registró la demora de 30 vuelos: 15 entrando y 15 despegando, lo cual generó una fuerte congestión en las salas de espera del José María Córdova.

No obstante, hacia las 7:30 a.m. se reportó que las condiciones climáticas mejoraron, “por lo que reactivamos las salidas y las llegadas”.

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