Alcalde Gutiérrez pide a De la Espriella investigar contrato de indiciada por corrupción en el Fondo de Adaptación

En la tarde de este lunes, mientras un juez aplazaba la audiencia por la presunta corrupción que hubo en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2020 y 2023, en la que el protagonista principal es Miguel Quintero (el hermano del exalcalde Daniel Quintero), un mensaje en las redes del alcalde Federico Gutiérrez hizo que la opinión pública pusiera sus ojos en una de las cuatro personas que está siendo imputada en este momento: Vanesa Álvarez.
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La razón esbozada por el mandatario local es que esta tuvo contacto entre el año pasado y este con los procesos de contratación en el Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda, una entidad creada en el Gobierno Nacional para hacer frente a la destrucción originada por la emergencia invernal ocurrida entre 2010 y 2011. En 2025 su presupuesto fue superior a $668.000 millones.
“Ojo Presidente @DELAESPRIELLAE, en este momento avanza la imputación del hermanito del jefe de la banda Miguel Quintero y otras tres personas, entre ellas la abogada Vanesa Álvarez Restrepo, quien según la Fiscalía hizo parte de la estructura que se creó para desfalcar los recursos de la ciudad”, apuntó el mandatario en su cuenta de X.
Y a renglón seguido colgó unos extractos sacados de la plataforma de contratación pública Paco que dan cuenta de que Álvarez figura en una contratación por $355 millones que abarcaba de diciembre del año pasado a diciembre de 2026.
El objeto de esa contratación fue “prestar servicios profesionales como abogado brindando apoyo en las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la elaboración y revisión de documentos, así como el seguimiento y gestión de los proyectos a cargo del Fondo de Adaptación”.