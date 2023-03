Pelea por el mercado del turismo es una bomba de tiempo en la 13

Este conflicto encierra todos los problemas que hoy vive la 13, una comuna que ha probado las mieles del turismo, pero también se ha tenido que tragar lo más amargo. El problema con los conductores, dicen los operadores locales, es que no son del barrio, no conocen la historia y ni siquiera tienen formación. Se parquean en la estación del metro y atraen a los turistas. Incluso, les dicen que no paguen guía, que ellos mismos, supuestamente por un costo menor, les darán el paseo.

La situación no es nueva, pero cada vez se agudiza más. Entre los guías y los conductores, como se escucha en los audios, ya hay animadversión. No es raro, pues, que se crucen palabras desafinadas. “A mí, un señor de esos me dijo que ellos iban hacer los toures y, perdón con la expresión, que me metiera un dedo por el culo”, contó Restrepo. En cámaras quedó registrado un conato de pelea. Después de una discusión y un manoteo, dos hombres se carean y se lanzan cabezazos. Un líder del sector que prefirió no revelar su identidad contó que estas situaciones se convirtieron en el pan de cada día. No es raro encontrarse con estas discusiones, que incluso pasan a la violencia. “Es una situación muy tensa, muy maluca, la que hoy estamos viviendo en la comuna”, dijo el líder.

El desorden absoluto

El turismo en la comuna 13 se salió de control desde hace rato. Muestra de eso es que las escaleras eléctricas estaban funcionando a medias en febrero, después de la temporada decembrina. “Diciembre se desbordó, nada dio abasto. El problema es que no hay un control de aforo, como se hace en sitios turísticos; no, acá pueden entrar los que sea y eso provocó que los negocios ni los guías dieran abasto. Un descontrol absoluto”, comentó el líder.

Las escaleras eléctricas, inauguradas en 2011, se planearon para mover 12.000 personas al mes, pero esa cifra se puede alcanzar hoy en solo un día. Aunque la Alcaldía dice que mensualmente las están utilizando 25.000 personas, las cuentas no oficiales hablan de hasta 90.000.