Se desbarató el ‘Pacto de Indiana’: alianza de cuatro candidatos a la Gobernación partió cobijas

“Allí conversamos y en esa conversación cada quien dijo que quería hacer su campaña por aparte y que después hablábamos. A mí no es que me hayan pedido salirme”, dijo Tobón.

“ Lo que he dicho es que debe haber una propuesta programática . Como estaba la cosa, cualquiera iba ser candidato y había diferencias profundas”, dijo este martes Prieto Soto, al hacerse púbica la noticia.

Después llegaron las diferencias programáticas. Recientemente Eugenio Prieto hizo públicas sus diferencias con la propuesta de una Antioquia Federal que promueve como proyecto bandera de su aspiración Mauricio Tobón, al considerar que no puede defender una iniciativa que para él resulta “incoherente con lo que he defendido y promovido desde el Congreso y otros espacios de la vida política de profundizar sobre la descentralización política, fiscal y administrativa con autonomía territorial (...) sin que deba mediar por ahora una constituyente”.

“Espero no haya sido una ‘jugarreta’ de traición política”

“Yo siempre insistí en que fuera por encuestas que se definiera el candidato porque ahí veía que era la manera de encontrarnos. Pero ellos dijeron que no, que nos fuéramos unidos y que ahí más adelante veíamos que pasaba. Y luego apareció el tema de los avales”, agregó Tobón.

En otro aparte de su trino el candidato “del parche”, añadió: “Espero no haya sido una ‘jugarreta’ de traición política para sacarme de la mesa. Si así hubiera sido, yo trabajaré por Antioquia Federal y por mis coterráneos. ¡Le dejo la politiquería a otros!”, trinó.

Sobre este asunto, Tobón le contó a EL COLOMBIANO que él nunca descubrió cuales fueron los sectores de las campañas de sus hasta hoy compañeros de grupo que querían sacarlo.

“Ese es un tema que me surge de mis conjeturas porque yo siempre he manifestado mi posición clara contra el gobierno Petro, contra el gobierno de Quintero. Yo siempre he sido un opositor de (Aníbal) Gaviria en sus cuatro años de gobierno y en su candidatura. Seguramente se han dado algunas presiones e insistencias del gobierno departamental para buscar otro tipo de alianzas”, apuntó.

Finalmente Tobón dijo que su campaña continuaba y que su meta clara es seguir, avanzar y ganar, tal como lo tienen pensado sus demás contrincantes. “Saldré a buscar el triunfo. No buscaré ningún partido, en mi plan de vuelo solo existe ganar al que vaya a ser mi contendor, incluso sí es Luis Pérez el que hay que derrotar. ¡Eso está clarísimo!”, puntualizó.

Por su parte, en tono más conciliador, el exsenador Juan Diego Gómez agregó que si bien cada candidato irá por ahora por cuenta propia, por su parte no descarta volver a tejer alianzas con ellos en la medida que avance la campaña.