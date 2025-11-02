La ciudad como un laboratorio a cielo abierto

Colaboración especial Carolina Londoño Peláez.
Medellín cumple 350 años y, como tantas veces en su historia, vuelve a mirarse al espejo para decidir quién quiere ser. Somos una ciudad que aprendió a levantarse, a trabajar en equipo y a transformar la adversidad en oportunidad. Hoy esa energía creadora tiene un nombre claro: conocimiento. No hablo de una moda ni de un eslogan; hablo de un proyecto de ciudad que pone la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento (CTI+E) al servicio de las personas y el día a día de su vida.
Mi invitación es concreta: construir, entre todos, el epicentro global de la CTI+E con el ADN diferenciador de nuestra gente. Un epicentro que haga de Medellín un laboratorio a cielo abierto donde las ideas nacen en los barrios, se prueban en la ciudad y se escalan al mundo; donde la tecnología no aísla, sino que conecta; donde innovar no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir mejor, con más oportunidades para todos y más dignidad.
Que Medellín sea el primer Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia no es un título honorífico: es una decisión de largo plazo. Significa que la ciudad eligió orientar su desarrollo alrededor del conocimiento, con proyectos, ideas, incentivos e instituciones que trascienden. Elegimos un camino que prioriza el conocimiento desde la investigación, impulsa el emprendimiento de alto impacto, atrae inversión y pone a las personas en el centro.
Hace dieciséis años dimos un paso simbólico y práctico: la creación de Ruta N. Más que un edificio, Ruta N se convirtió en símbolo y motor de una nueva Medellín, la que articula universidad, empresa, Estado y sociedad civil para resolver retos reales de ciudad con ciencia, tecnología e innovación. Desde entonces, el ecosistema no ha parado de crecer y consolidarse en los niveles local, regional e internacional. Solo en la última década, desde este propósito compartido, se han generado más de 25 200 empleos en CTI, se han fortalecido más de 4 600 negocios, 576 empresas han recibido financiación, más de 270 retos de innovación abierta han sido resueltos y más de 480 compañías nacionales e internacionales han apostado por la ciudad. Estos no son solo números; son oportunidades reales para familias reales y hoy estamos dando un paso aún mayor: Ruta N anuncia la mayor inversión de su historia para consolidar a Medellín como epicentro global de CTI+E. Con más de cien mil millones de pesos gestionados en 2025, la corporación acelera la evolución del Distrito Especial de Medellín guiada por sus tres lineamientos estratégicos.
En este marco, Ruta N impulsa proyectos que materializan la Medellín del futuro: FutuMed, la primera zona de tratamiento especial del distrito, que convierte a la ciudad en un gran laboratorio urbano; la estrategia de venture capital, que conecta startups con inversión para escalar globalmente; y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, uno de los veintidós centros del World Economic Forum (WEF), destacado por ser el único de Latinoamérica y de habla hispana. A esto se suman iniciativas de formación de personas en talento CTI+E, programas de apropiación cultural de la ciencia y la tecnología, apuestas GovTech que ponen el gobierno al servicio de las personas, y acciones que cierran las brechas sociales y económicas del distrito.
De esta forma, Medellín se consolida como un laboratorio vivo de innovación, donde la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento de alto impacto son el motor del desarrollo económico y social.